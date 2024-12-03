Курск, 3 декабря, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за минувшие сутки лишились на курском направлении более 300 военнослужащих, сообщили 3 декабря в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, по данным Минобороны, в курском приграничье за сутки были уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, две из которых Bradley американского производства. Также ВСУ потеряли в регионе 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть миномётов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее боец украинской группировки «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) Станислав Бунятов заявил, что российская армия применяет в Курской области весь имеющийся боевой опыт, а ВСУ вынуждены бороться здесь за каждый метр. По его словам, курское направление насыщено пехотными боями, а у Вооружённых сил России якобы лучше получается проводить классическое лобовое истощение украинских формирований.

Заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орёл рассказал, что в Курской области бойцы ВСУ перешли в атаку, применив большое количество техники НАТО. Боец уточнил, в день украинские формирования совершают не менее трёх-четырёх попыток пойти в атаку.

В конце ноября Telegram-канал «Мой Курск» опубликовал фотоснимки с изображением того, что осталось от подбитого в Курской области российскими бойцами британского танка Challenger 2, который использовался ВСУ. На кадрах можно заметить, что башня танка лежит отдельно на земле. В броне техники видна пробоина. Вероятно, её оставил попавший в танк снаряд.