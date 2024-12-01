ДНР, 1 декабря, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Ключевые бои за Курахово в Донецкой Народной Республике на данный момент идут в деревне Старые Терны. Подробности сообщило украинское издание «Страна. ua».

Анна Рыжкова ИА Регнум СВО. ДНР. Курахово. 25.11.2024

Отмечается, что штурм ВС России Старых Тернов ставит под угрозу промышленную зону в Курахово, которая пока находится под контролем киевского режима.

По мнению СМИ, если эта промзона будет освобождена, то падёт и Курахово, считают авторы.

Как сообщало ИА Регнум, после подрыва боевиками украинских формирований дамбы уровень воды в Кураховском водохранилище понизился на несколько метров. 11 ноября украинские боевики подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в деревне Старые Терны в ДНР. Отмечалось, что это было сделано, предположительно, с целью задержать продвижение. В результате подрыва погибли минимум 10 украинских бойцов.

Позднее в этот же день глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал актом терроризма подрыв ВСУ Терновской дамбы. Он напомнил о минировании украинскими боевиками Днепрогэса и добавил, что киевский режим предпринимает подобные действия с первых дней СВО.