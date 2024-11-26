Российские военные зачищают «огневой мешок» у Курахово
Рогов рассказал о зачистке ВС РФ «огневого мешка» у Курахово в ДНР
ДНР, 26 ноября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали украинские формирования в районе города Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 ноября рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска зачищают «огневой мешок» южнее Курахово. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», — процитировало Рогова «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, Рогов заявил 26 ноября о том, что российские военные полностью зачистили село Елизаветовка от украинских войск.
Накануне, 25 ноября, Рогов сообщал о том, что российские войска выбили украинские формирования из села Романовка, а также об «огневом мешке», в который южнее Курахово попали подразделения ВСУ.