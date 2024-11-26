ДНР, 26 ноября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали украинские формирования в районе города Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 ноября рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Наши войска зачищают «огневой мешок» южнее Курахово. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», — процитировало Рогова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Рогов заявил 26 ноября о том, что российские военные полностью зачистили село Елизаветовка от украинских войск.

Накануне, 25 ноября, Рогов сообщал о том, что российские войска выбили украинские формирования из села Романовка, а также об «огневом мешке», в который южнее Курахово попали подразделения ВСУ.