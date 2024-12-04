Вашингтон, 4 декабря, 2024, 03:05 — ИА Регнум. США в нарушении процедурных норм Совета Безопасности ООН превратили заседание по Сирии в политический балаган. С соответствующим утверждением 3 декабря выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

США на правах председателя в СБ ООН пригласили на заседание по Сирии в качестве докладчика руководителя «Белых касок» Раеда Салеха.

«Сегодня благодаря вашим неумелым действиям мы увидели, как можно превратить заседание по крайне серьёзному вопросу в постыдный политический балаган за счёт приглашения вами абсолютно неподобающего докладчика и ещё и подыгрывания ему. Нам не очень понятно, почему вы дали ему слово ещё раз. Вы даже не сказали, что он будет отвечать на вопросы делегации», — отреагировал Полянский.

Российский дипломат обвинил США в грубейшем пренебрежении обязанностей председателя.

Как сообщало ИА Регнум, США в декабре на один месяц получили председательство в Совете Безопасности ООН. В ноябре эта роль отводилась Великобритании. Председательство в СБ ООН ежемесячно сменяется среди 15 государств — членов Совбеза. Это происходит с момента основания в 1946 году.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, выступая 3 декабря на заседании Совбеза, обвинил США и их союзников в поддержке террористов в Сирии. Несмотря на помощь внешних сил, враг будет разбит, добавил он. Дипломат подчеркнул, что Россия решительно осуждает скоординированную вылазку боевиков, дестабилизирующую положение в Сирии.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Запад сознательно дестабилизирует обстановку в ключевых регионах мира. Западные элиты не хотят мириться с утратой ими былого могущества в мире, отметил он.