Вашингтон, 2 декабря, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в декабре на один месяц получили председательство в Совете Безопасности ООН. В ноябре эта роль отводилась Великобритании.

Neptuul Зал заседаний Совета безопасности ООН

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 2 декабря в 14:00 по местному времени (22:00 мск) объявит программу заседаний всемирной организации.

Председательство в СБ ООН ежемесячно сменяется среди 15 государств-членов совета. Это происходит с момента основания в 1946 году. Тогда первой пост председателя заняла Австралия, входившая ранее в состав СБ ООН.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришуказал на необходимость реформировать Совбез всемирной организации и Бреттон-Вудскую финансовую систему. Он пояснил, что существующие структуры глобального управления создавались после Второй мировой войны, когда многие африканские страны были всё ещё под управлением колониальных держав.

О назревшей реформе СБ ООН заявил 9 декабря 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что у Анкары больше не осталось надежд на Совбез.

В феврале 2024 глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что для России неприемлемо расширение состава постоянных членов Совбеза ООН за счёт представителя Запада. По его словам, у ФРГ и Японии не получится попасть в состав СБ организации вместе с Индией и Бразилией. Реформа Совбеза ООН должна быть нацелена на справедливую представленность стран мирового большинства: Африки, Азии, Латинской Америки, подчеркнул министр.