Москва, 26 ноября, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Западные страны сознательно ведут дестабилизацию обстановки в ключевых регионах мира. Об этом 26 ноября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Нарышкин

По его словам, элиты коллективного Запада не хотят мириться с утратой ими былого могущества в мире.

«Они пытаются убедить весь остальной мир, будто единственная альтернатива власти Запада — это хаос, и для этого сознательно идут на дестабилизацию обстановки в ключевых регионах планеты», — отметил Нарышкин в ходе совещания глав органов безопасности и разведслужб стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросам разведывательной деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября глава СВР рассказал, что Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, которая исходит от группы западных стран. В стремлении сохранить доминирование в современном мире Запад направляет особые усилия на пространство бывшего СССР, чтобы внести хаос в общественно-политические процессы в регионе и «разогреть» тлеющие конфликты, добавил он.

Позднее в этот же день Нарышкин заявил, что государства — участники НАТО перебрасывают в зону российской спецоперации боевиков с территории Ближнего Востока для участия в военном конфликте на стороне Киева. По его словам, в качестве хаба для этого используется военная база США Эт-Танф на границе Сирии, Иордании и Ирака.