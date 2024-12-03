Вашингтон, 4 декабря, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН 3 декабря заявил, что Главное управление разведки Украины занимается вооружением и обучением террористов в Сирии, в том числе боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Мы неоднократно говорили о том, что в провинции Идлиб находятся украинские военные инструкторы из ГУР, которые готовят боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», — сказал Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, происходит как в плане вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и в плане проведения атак против российских и сирийских военных в Сирии.

Также Небензя отметил, что Россия предоставляла информацию о том, что сотрудники Главного управления разведки Украины вооружают боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями.

Как сообщало ИА Регнум, поддержку террористам в Сирии оказывают прежде всего США и их союзники, также заявил Василий Небензя. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает скоординированную вылазку контролирующих провинцию Идлиб боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), дестабилизирующую положение в Сирии. С начала операции ликвидировали около 400 террористов, более 600 были ранены, констатировал дипломат.

Сирийские солдаты 29 ноября начали контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии является посягательством на суверенитет этой страны. Россия выступает за восстановление конституционного порядка на сирийской территории, добавил он.