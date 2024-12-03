Москва, 4 декабря, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Никаких оснований для переговоров России и Украины пока нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Известиям».

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

При этом представитель Кремля отметил, что многие страны готовы предоставить свою площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта, в их числе и Катар, с которым у России «превосходно» развиваются отношения.

Песков выразил слова благодарности государствам, которые предлагают свои посреднические услуги.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что будущей администрации Белого Дома не стоит ждать лёгких переговоров с киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским. По его словам, украинская сторона настроена на продолжение вооружённого конфликта и будет тянуть с выборами президента Украины.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил об условиях разрешения кризиса, среди которых вывод киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в недавнем интервью японскому агентству Kyodo признал, что украинская армия не способна вернуть потерянные во время специальной военной операции территории.