Киев, 2 декабря, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины неспособны вернуть потерянные во время специальной военной операции территории. Об этом он сообщил в интервью японскому агентству Kyodo.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что конфликт на Украине вошёл «в сложный период» и что вернуть силой потерянные в конфликте с Россией территории, включая Крым, сил нет.

«Нашей армии не хватает сил, чтобы сделать это. Это правда. Нам действительно нужно найти дипломатическое решение», — заявил Зеленский.

Как передавало ранее ИА Регнум, глава киевского режима заявил, что «был бы счастлив», если бы Запад ввёл войска на территорию Украины. Однако он добавил, что никогда не будет просить об этом НАТО и ЕС, так как в этом случае Киев лишится половины союзников.

26 ноября газета The Washington Post написала, что ряд официальных лиц США и европейских союзников Украины признали необходимость отказа от территорий в пользу России для урегулирования конфликта. 1 декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал Киеву самостоятельно решать вопрос территориальных уступок для достижения мира.