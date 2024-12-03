Сеул, 3 декабря, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал отменить ранее введённое военное положение в стране. О своём решении он заявил 4 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Юн Сок Ёль

«Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения», — приводит слова южнокорейского лидера телеканал YTN.

Юн Сок Ёль добавил, что отменит военное положение на заседании кабинета министров.

Как сообщало ИА Регнум, ведущая оппозиционная партия Южной Кореи (Демократическая) призвала привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за введение военного положения. Соответствующее заявление сделал представитель партии Ким Мин Сок. Отмечалось, что глава государства нарушил конституцию страны и должен за это ответить.

Президент Южной Кореи 3 декабря ввёл в стране военное положение. Ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа. По словам главы государства, введение военного положения стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил». Юн Сок Ёль уточнил, что военное положение может доставить неудобства населению, однако руководство страны постарается эти неудобства минимизировать. При этом во внешней политике республики «никаких изменений нет», добавил он.

Командующий военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль за всеми СМИ. Представители Вооружённых сил Южной Кореи заявили, что целью введения военного положения является борьба с антигосударственными силами.