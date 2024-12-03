Лондон, 3 декабря, 2024, 22:52 — ИА Регнум. В Европе изменили статус волков «как строго охраняемых» из-за увеличения их популяции и негативного влияния на животноводство и сельское хозяйство. Об этом сообщило агентство Reuters.

Elena Mayorova/Global Look Press/Globallookpress

По оценкам Евросоюза, волки ежегодно убивают 65 тыс. животных.

С 7 марта 2025 года статус волков будет изменён на «охраняемый» в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.

Это важная новость для сельских общин и фермеров.

«Необходимо найти баланс между сохранением дикой природы и защитой средств к существованию», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В начале сентября 2022 года любимую пони немецкого политика по имени Долли загрызли волки. В декабре 2023 года Еврокомиссия предложила ограничить защиту волков от охоты. Это предложение вызвало критику со стороны экологических организаций.

Как сообщало ИА Регнум, в Эстонии расплодившиеся волки совершают набеги на фермы — в некоторых регионах от звериных клыков погибает каждая десятая овца. Справиться с этим бедствием не получается, и крестьянам иногда кажется, что эстонское государство явно «подыгрывает» хищникам, а не людям. Известие о том, что власти приостановили отстрел волков, вызвало у населения чувство острейшей досады.

На днях жители посёлка и трех деревень Тихвинского района Ленинградской области временно остались без света. Как позже выяснилось, «тёмную» местному населению организовали бобры: мохнатые строители повалили несколько деревьев, которые при падении повредили линию электропередачи.