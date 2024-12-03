Москва, 3 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Российские военные освободили два населённых пункта в зоне проведения спецоперации: Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области, сообщает 3 декабря Минобороны РФ в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Населённые пункты перешли под контроль ВС РФ в минувшие сутки в результате активных и решительных действий. Романовку освободили подразделения Южной группировки войск, Новодаровку — бойцы группировки «Восток», уточнили в ведомстве.

Украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях в зоне СВО до 1640 военных. Наибольшие потери противник понёс в результате действий российских группировок «Запад», «Юг» и «Центр» — до 460, до 370 и свыше 555 бойцов соответственно.

В зоне ответственности группировки «Север» потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) превысили 40 военных, группировок «Восток» и «Днепр» — до 155 и 60 военных соответственно.