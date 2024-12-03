Тегеран, 3 декабря, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Иран готов рассмотреть вопрос об отправке военных сил на территорию Сирийской Республики, если со стороны президента страны Башара Асада поступит такой запрос, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Его слова привело иранское агентство Tansim.

Global Look Press

«Иран готов в случае официального запроса Дамаска рассмотреть вопрос отправки сил в Сирию», — сообщил он на фоне активизации террористических группировок в Сирии.

Аракчи также заявил, что никто не выигрывает от войны в Сирии, которая представляет угрозу распространения терроризма на все соседние страны.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов.

29 ноября стало известно, что сирийские солдаты начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.

2 декабря командование правительственной армии Сирии заявило, что войска страны и Воздушно-космические силы России уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.

Президент России Владимир Путин 2 декабря провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Основное внимание они уделили обострившейся обстановке в Сирии и отметили, что масштабная агрессия, которую совершили боевики, направлена на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности этой страны.