Дамаск, 2 декабря, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Сирийские войска и Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили за последние часы более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб. Об этом сообщило 2 декабря командование правительственной армии Сирии.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что в числе ликвидированных есть и иностранные наёмники. Кроме того, командование уточнило, что за минувшие сутки были уничтожены пять штабов и семь складов террористов.

В заявлении также говорится, что для вытеснения боевиков сирийские военные начали продвигаться сразу по нескольким направлениям в Алеппо, Идлибе и провинции Хама.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов и самую крупную базу Вооружённых сил республики на этой территории.

29 ноября стало известно, что сирийские военные начали контрнаступление на боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии является посягательством на суверенитет арабской республики. Он добавил, что Москва выступает за восстановление конституционного порядка в стране.