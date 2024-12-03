Сеул, 3 декабря, 2024, 19:14 — ИА Регнум. После введения военного положения в Южной Корее вона обвалилась к доллару до уровня 2022 года. Это следует из данных платформы Forex.

YONHAP / EPA / ТАСС

Согласно данным платформы, на 19:00 по московскому времени курс воны к доллару составляет 1429,62, превышая показатели предыдущей сессии на 1,78%.

При этом на пике он поднимался до 1444 вон, что является ростом на 2,3%, а также наивысшим показателем с начала ноября 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КДНР сил и защиты свободного конституционного порядка. По словам президента, военное положение может доставить неудобства населению, но власти постараются свести их к минимуму. Он также заявил, что оппозиция «ведёт антигосударственную деятельность и готовит мятеж».

При этом накануне агентством Рёнхап был опубликован соцопрос, согласно которому рейтинг президента Юн Сок Ёля оказался на рекордно низком уровне в 25%. В свою очередь негативная оценка действий президента достигла 71,0%. Рейтинг президентской партии «Силы народа» — 32,3%, а оппозиционной Демократической партии — 45,2%.

Ранее Демократическая партия, победившая на выборах в парламент весной этого года, уже заявила, что отказывается признавать президента и намерена попытаться отменить военное положение. Отмена военного положения возможна в случае если все дупутаты за это проголосуют.

Пока же командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль над всеми СМИ. Вскоре в Сеуле появилась военная техника. По словам очевидцев, несколько колонн бронетехники направилось к зданию национальной ассамблеи.