Москва, 3 декабря, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президентам Латвии, Литвы и Эстонии на фоне событий в Южной Корее с вопросом, будут ли они вводить санкции, как сделали это в отношении Грузии. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Lee Jin-man/AP/TASS

Сперва Захарова процитировала сообщение зарубежных СМИ о блокировке входа в здание парламента Южной Кореи после введения в стране военного положения.

«Что на этот счёт решили Литва, Латвия и Эстония? Санкции будут вводить в отношении Сеула? Или Южной Корее повезёт больше, чем Грузии?» — поинтересовалась дипломат у руководства стран Прибалтики.

Таким образом Захарова намекнула на введение санкций странами Прибалтики в отношении Грузии, в которой власти предприняли меры в отношении протестующих из-за попыток устроить второй «майдан».

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. По словам главы государства, введение военного положения является «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил».

Агентством Рёнхап отмечено, что оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Уточняется также, что южнокорейское минобороны созвало совещание первых лиц военного руководства, их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.

По словам президента, военное положение может доставить неудобства населению, но власти постараются свести их к минимуму. Он также отметил, что во внешней политике республики «никаких изменений нет».

Вскоре командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий.