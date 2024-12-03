Москва, 3 декабря, 2024, 17:24 — ИА Регнум. В России всегда находились люди, которые вставали на защиту страны от внешних угроз. Об этом президент Владимир Путин заявил 3 декабря во время посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов.

Алексей Майшев/РИА Новости

Глава государства поблагодарил участников специальной военной операции и отметил, что сейчас именно они встали на защиту Родины.

«Кто-то говорит со стороны «Надо нанести России стратегическое поражение», а это что такое? Уничтожить! Сколько раз? И всегда находились люди, которые вставали на защиту», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что власти окажут поддержку тем бойцам, которые захотят получить образование. Для них будет создано отдельное направление, им помогут с поступлением в учебные заведения, заверил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин назвал поддержку участников спецоперации залогом будущих побед. Он уточнил, что это также является основой для единства российского общества.

Президент подчёркивал, что в настоящее время россияне, участвующие в СВО, отстаивают безопасное и благополучное будущее, сохраняют верность традициям и заветам, а также защищают память о достижениях и победах своих великих предков.

По словам главы государства, на долю нынешнего поколения выпала необходимость встать на пути сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию и нанести ей стратегическое поражение. Но никакая поддержка Киева, в том числе современным оружием, не изменит ситуацию на поле боя, отмечал он.