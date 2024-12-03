Нью-Йорк, США, 3 декабря, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Многие страны-участницы НАТО, включая США и Германию, опасаются принимать в альянс Украину из-за риска эскалации напряжённости в отношениях с Россией, пишет американское издание The Wall Street Jornal (WSJ) со ссылкой на источники.

Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency

«Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Москвой», — указано в статье.

Согласно публикации, глава киевского режима Владимир Зеленский в настоящее время добивается официального приглашения Украины в альянс, однако при этом он признаёт, что перед этим конфликт должен завершиться.

Источники издания также сообщают, что прежде всего Киев настаивает на получении рекомендации глав МИД стран НАТО по приглашению в него Украины. Однако в материале указано, что даже такой вариант развития событий остаётся «туманной перспективой».

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря OSW Report опубликовал один из первых вариантов мирного плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Один из пунктов включал отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за РФ занятых территорий.

Зеленский ранее отмечал, что считает реальным приглашение Украины в НАТО при условии, что до завершения военного конфликта на неё не будет распространяться 5-я статья устава военного блока о коллективной обороне. Также в своём заявлении МИД Украины официально отказалось от любых гарантий безопасности за исключением вступления в НАТО.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.