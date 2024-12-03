Киев, 3 декабря, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Украина официально отказалась от любых гарантий безопасности за исключением вступления в НАТО, сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на заявление МИД Украины.

ИА Регнум

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для России и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт «Будапештского меморандума», мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — говорится в заявлении.

Издание отмечает, что это заявление будет сделано по случаю 30-летия подписания «Будапештского меморандума». В публикации указано, что МИД Украины считает этот меморандум «памятником недальновидности».

По информации издания, заявление подготовлено к заседанию глав МИД стран НАТО, которое пройдёт в штаб-квартире альянса в Брюсселе 3–4 декабря. Сообщается, что в заявлении есть призыв к США, Великобритании, Франции и Китаю, а также ко всем государствам — участникам договора о нераспространении ядерного оружия политически поддержать членство Украины в НАТО, чтобы «противодействовать России».

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что на встрече глав МИД стран НАТО будет также обсуждаться применение Россией баллистической ракеты «Орешник». Дипломаты намерены выяснить, каким образом применение «Орешника» отразится на украинском конфликте, поставках оружия Киеву и «евроатлантической безопасности», отмечалось в публикациях.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее отмечал, что считает реальным приглашение Украины в НАТО при условии, что до завершения военного конфликта на неё не будет распространяться 5-я статья устава военного блока о коллективной обороне.

В ноябре Служба внешней разведки России сообщила, что страны НАТО обдумывают вариант заморозки конфликта на Украине и введения на её территорию оккупационных контингентов с последующим фактическим разделом государства на несколько зон.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.