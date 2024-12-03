Москва, 3 декабря, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Всё больше людей в мире понимают подлинные истоки развязанного западными элитами конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

Алексей Коновалов/ТАСС

Преступлениям против мирных граждан, терактам и карательным акциям неонацистов нет и никогда не будет оправдания, подчеркнул глава государства в своём приветствии к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время» и гостям российской премьеры фильма.

Текст документа опубликован на сайте Кремля. Фильм — документальное свидетельство трагических событий, происходящих на Украине, отметил глава государства.

«Важно, что всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами. Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты», — указал президент.

Кадры фильма вселяют уверенность в том, что, сохраняя солидарность и традиционные ценности, завещанные предками, Россия сможет достойно ответить на любые вызовы, добавил Путин.

Также в своём обращении президент назвал трагическими событиями массовые нарушения прав и религиозных свобод миллионов людей на Украине. Киевский режим осуществляет надругательство над исторической памятью и гонения на каноническую православную церковь, подчеркнул глава российского государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент отмечал, что западные страны используют Украину для создания критических угроз безопасности России. Запад игнорирует жизненные интересы и справедливые озабоченности Москвы, подчеркнул Путин.

Ранее глава государства также отмечал, что западные спонсоры используют Украину и её народ в качестве «тарана» в противостоянии с Россией. Сегодня истинными хозяевами Украины являются западные элиты, а не народ этой страны, заявлял Путин. Президент подчеркнул, что Запад подготовил и спровоцировал кризис на Украине и что теперь западные страны делают всё для того, чтобы этот конфликт бесконечно затягивался и при этом ослаблял и взаимно ожесточал народы двух стран.