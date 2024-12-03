Москва, 3 декабря, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Украина переживает трагедию, в стране массово нарушаются права и религиозные свободы миллионов людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время» и гостям российской премьеры фильма.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима», — приводит текст приветствия пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, терактам и карательным акциям, организованным неонацистами. В мире растёт число тех, кто понимает, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, который развязали западные элиты, добавил он.

Российский лидер напомнил, что фильм, впервые представленный мировой аудитории в сентябре в Белграде, вызвал широкий общественный резонанс.

Как сообщало ИА Регнум, документальный проект «Люди Христовы. Наше время» посвящён гонениям на Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевского режима. В его создании приняли участие сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица, сценарист Йован Маркович, православный священник и философ Марио Сельвини, музыкальный продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш и другие.

В августе глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, допускающий запрет деятельности на территории страны УПЦ, а также аффилированных с ней религиозных организаций. В российском МИД подчеркнули, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении киевским режимом христианства вопреки конституции страны.