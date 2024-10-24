Казань, 24 октября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Западные страны используют Украину для создания критических угроз безопасности России. Об этом 24 октября на заседании в формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани заявил президент России Владимир Путин.

Известия/Тарас Петренко

«Украину использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемлениями прав русскоязычных людей», ― подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что сейчас Запад не скрывает цели нанести России стратегическое поражение.

«Прямо скажу, что это иллюзорные расчёты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками силу духа и сплоченность её народа», ― отметил Путин.

Глава государства также указал, что переход к более справедливому мироустройству идёт непросто, его тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования, которые стремятся сдержать растущих конкурентов. Путин отметил, что для достижения своих целей они используют незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, вмешательство во внутреннюю политику стран под видом «заботы о демократии». Однако подобные нездоровые методы ведут к возникновению новых конфликтов и обострению уже существующих, заявил президент.

Как передавало ИА Регнум, Путин в июле заявил, что Западные спонсоры используют Украину и её народ в качестве «тарана», жертвы противостояния с Россией. По его словам, сегодня истинными хозяевами Украины являются западные элиты, а не народ этой страны.

Президент подчеркнул, кризис на Украине готовил и спровоцировал Запад, который теперь делает всё для того, чтобы он бесконечно затягивался и при этом ослаблял, взаимно ожесточал народы двух стран.

Эксперт Алекс Крэйнер заявил, что отказ Запада от мирного предложения России приведёт лишь к разрушению Украины. По его словам, страна будет представлять собой нищее, разрушенное государство-обрубок без выхода к морю, объект препирательств европейских держав, которым придётся спасать её экономически.

Путин 18 октября заявил, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу. Он уточнил, что НАТО воюет с Россией руками украинских бойцов, а киевский режим не жалеет их в интересах третьих государств.