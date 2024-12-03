Москва, 3 декабря, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин часто проводит непубличные встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым и советником «Яндекса» по корпоративному развитию, экс-министром финансов Алексеем Кудриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Путин в ходе одного из выступлений ранее рассказал, что на 2 и 3 декабря у него намечены встречи с Медведевым и Кудриным соответственно.

«Такие контакты происходят достаточно часто, это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что «другие контакты носят непубличный характер», вот как раз такой случай, абсолютно рабочие контакты, и мы о них, как правило, не сообщаем», — рассказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря в ходе встречи с молодыми учёными Путин упомянул Медведева. Один из участников встречи задал президенту вопрос о деловой сессии, проходящей под названием «Деньги есть, но вы учитесь». Глава государства, улыбнувшись, отметил, что «Дмитрий Анатольевич сейчас подойдёт».

В сентябре 2023 года, комментируя уход Кудрина из Счётной палаты в «Яндекс», президент рассказал, что Кудрину хотелось перейти на работу в бизнес-структуру, и его не стали удерживать. Работу Счётной палаты Путин назвал эффективной и отметил, что Кудрин, возглавляя палату, был на своём месте.