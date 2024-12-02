Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2024, 18:54 — ИА Регнум. На встрече президента России Владимира Путина с молодыми учёными в ходе ответа на один из вопросов российский лидер вспомнил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Владимир Астапкович/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Один из участников встречи задал президенту вопрос касательно деловой сессии под названием «Деньги есть, но вы учитесь».

«Дмитрий Анатольевич сейчас подойдёт как раз», — с улыбкой ответил Путин, услышав такое название, созвучной с уже ставшей крылатой фразой Медведева.

Как передавало ИА Регнум, на этой встрече Путин рассказал о планах по наращиванию объёмов финансирования российской науки до 2% ВВП, а также о планах увеличения количества инженерных школ. По словам главы государства, наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества.

28 февраля Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России. В стратегии определяются цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления государственной политики в этой области и меры по их реализации.

В мае Путин также заявил, что в число приоритетов развития страны входят повышение устойчивости экономики и достижение качественно новой динамики отраслей на основе укрепления технологического суверенитета, подготовки кадров и широкого использования цифровых решений.