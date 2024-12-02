Путин вспомнил Медведева, услышав фразу «Деньги есть, но вы учитесь»
Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2024, 18:54 — ИА Регнум. На встрече президента России Владимира Путина с молодыми учёными в ходе ответа на один из вопросов российский лидер вспомнил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Один из участников встречи задал президенту вопрос касательно деловой сессии под названием «Деньги есть, но вы учитесь».
«Дмитрий Анатольевич сейчас подойдёт как раз», — с улыбкой ответил Путин, услышав такое название, созвучной с уже ставшей крылатой фразой Медведева.
Как передавало ИА Регнум, на этой встрече Путин рассказал о планах по наращиванию объёмов финансирования российской науки до 2% ВВП, а также о планах увеличения количества инженерных школ. По словам главы государства, наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества.
28 февраля Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России. В стратегии определяются цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления государственной политики в этой области и меры по их реализации.
В мае Путин также заявил, что в число приоритетов развития страны входят повышение устойчивости экономики и достижение качественно новой динамики отраслей на основе укрепления технологического суверенитета, подготовки кадров и широкого использования цифровых решений.