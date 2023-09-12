Владивосток, 12 сентября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Новый руководитель Счётной палаты (СП) РФ будет назначен, когда парламент и правительство подберут подходящую кандидатуру, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Кирилл Кухмарь/ТАСС Алексей Кудрин

По его словам, Счётная палата работает эффективно. «Там же тысячи проверок производятся. Они, по-моему, на 1,6 трлн рублей выявили нарушений», — привёл статистику он.

Говоря о переходе экс-главы СП Алексея Кудрина в «Яндекс», президент подчеркнул, что он просто захотел перейти на работу в бизнес. «У нас же не рабовладельческий строй, захотел перейти на работу в бизнес — мы же не можем его там держать», — сказал глава государства, добавив, что Кудрин, работая в СП, был на своём месте.

Как передавало ИА Регнум, Алексей Кудрин при уходе с поста рекомендовал на свою должность несколько человек. Фамилии он не назвал.

Совет Федерации РФ 30 ноября 2022 года досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. Наиболее вероятным кандидатом на этот пост называли заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака. Среди возможных претендентов в СМИ называли также первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия») и главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»).