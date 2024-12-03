Пекин, 3 декабря, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Китай продолжит укреплять сотрудничество с партнёрами по БРИКС, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести 100% торговые пошлины против стран объединения.

Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

«Китай готов продолжать работать с партнёрами по БРИКС для углубления делового сотрудничества в различных областях и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — сказал дипломат на брифинге.

Линь Цзянь уточнил, что страны БРИКС не принимают участия в блоковой конфронтации, а их сотрудничество не направлено против третьих стран. Также он добавил, что члены объединения выступают за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 30 ноября заявил, что США введут пошлины в размере 100% на товары стран БРИКС, если члены объединения создадут новую валюту для международных расчётов вместо «могучего доллара». При этом он отметил, что считает почти нулевой возможность создания валюты, которая бы заменила американскую.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 1 декабря заявил, что Трамп не сможет добиться реализации своих угроз ввести пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС.

Пушков добавил, что США также неспособны помешать странам БРИКС переходить на взаимные расчёты в национальных валютах и создавать платёжную систему, которая станет альтернативой SWIFT. Слова Трампа, скорее всего, показывают его озабоченность снижением глобальной роли американского доллара.