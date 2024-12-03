Берлин, 3 декабря, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Суд в ФРГ вынес приговор четверым подросткам за убийство двоих баскетболистов с Украины, сообщил немецкий журнал Stern.

Felix KÃ¤stle/Global Look Press

Осужденные получили тюремные сроки от 8,5 до десяти лет. Преступление было совершено в феврале в городе Оберхаузене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Потерпевшие, одному из которых было 17 лет, а другому 18 лет, прибыли на автовокзал этого населённого пункта. После того, как они спортсмены вышли из автобуса, на них напала группа подростков, которые окружили и начали избивать баскетболистов.

Одного из потерпевших нападавшие также ударили ножом. После инцидента спортсмены были доставлены в больницу. Один из баскетболистов умер день нападения, а второй скончался через десять дней.

Изначально следствие считало, что жертвы подверглись атаке из-за своего украинского происхождения спортсменов, однако эта версия не подтвердилась. В суде уточнили, что по уголовному делу проходили подростки в возрасте от 14 до 16 лет.

Из материалов расследования следует, что осужденные договорились встретиться незадолго до совершения нападения и решили спровоцировать конфликт. При этом потерпевшие повода для этого им не давали.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле четыре украинские девочки-подростка похитили сверстницу в Германии и несколько часов пытали её. Нападение было совершено в одном из парков города Майсен около Дрездена в Саксонии. Девочки в возрасте от 12 до 17 лет подошли к 13-летней школьнице и насильно затащили её в заброшенное здание.

В октябре на северо-западе Германии женщина и трое мужчин пострадали в результате нападения злоумышленника, вооружённого ножом. оно было совершено в местечке Фальштедт в федеральной земле Нижняя Саксония. Пострадавшими стали женщина в возрасте 78 лет и трое мужчин в возрасте 18, 66 и 73 лет.