Берлин, 23 апреля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Четыре украинские девочки-подростка похитили сверстницу в Германии и несколько часов пытали её. Об этом сообщило издание Bild.

Фото: www. globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer

Отмечается, что инцидент произошёл 20 апреля в одном из парков города Майсен около Дрездена. Девочки в возрасте от 12 до 17 лет подошли к 13-летней школьнице и насильно затащили её в заброшенное здание.

Они связали девочку и стали избивать палкой, а свои действия снимали на камеру мобильного телефона. Жертву отпустили только спустя пять часов.

Пострадавшая рассказала родителям о случившемся, а те позвонили в полицию. Медики оказали избитой девочке необходимую помощь.

Прибывшие на место правоохранители установили, что школьницу пытали четыре уроженки Украины. Их задержали, они обвиняются в лишении свободы и нанесении тяжких телесных повреждений.

Как передавало ИА Регнум, глава объединения германских районов (DLT) Райнхард Загер заявил, что правительство ФРГ срочно должно заняться вопросом о безостановочном приёме украинских беженцев. По его словам, многие районы и коммуны в стране уже попросту не справляются с потоком мигрантов. Он подчеркнул, что интеграция всех этих людей больше невозможна.

Согласно результатам опубликованного в феврале опроса социологического института INSA, почти половина жителей Германии сочли поддержку беженцев с Украины в стране избыточной. Так ответили 49% респондентов. Кроме того, больше половины немцев заявили, что украинские беженцы не смогли интегрироваться в немецкое общество. Так, 51% респондентов назвали интеграцию неудавшейся. Противоположное мнение выразили лишь 28% респондентов.

Ранее оппозиция в Германии потребовала отправить украинских беженцев на родину.