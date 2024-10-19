Берлин, 20 октября, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Женщина и трое мужчин пострадали в результате нападения злоумышленника, вооружённого ножом, на северо-западе Германии. Об этом 19 октября сообщила газета Peiner Allgemeine Zeitung (PAZ).

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Инцидент произошёл вечером 19 октября в местечке Фальштедт в федеральной земле Нижняя Саксония. Уточняется, что пострадали женщина в возрасте 78 лет и трое мужчин в возрасте 18, 66 и 73 лет. Все четверо получили серьёзные ранения разной степени тяжести, им понадобилась срочная госпитализация. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и спасательный вертолёт.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого, 32-летнего мужчину, который не оказал никакого сопротивления. Его доставили в полицейский участок. Мотивы поступка мужчины остаются неизвестными, ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов, судимостей у него нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Германии в конце августа произошло резонансное нападение вооружённого ножом гражданина Сирии на людей во время фестиваля в Золингене. В результате атаки погибли три человека, восемь получили ранения. Инцидент вызвал серьёзные дебаты в обществе на тему миграции и ужесточения миграционной политики.