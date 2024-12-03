Москва, 3 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО являлось бы угрожающим для России, а потому возможное приглашение Киева в военный блок является неприемлемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Yevhen Kotenko/Global Look Press

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление МИД Украины о том, что членство в НАТО является «единственной гарантией» безопасности страны.

Безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой, подчеркнул Песков.

«Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. И это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит, первопричину тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, СМИ ранее сообщали, что глава МИД Украины Андрей Сибига призвал министров иностранных дел стран — членов НАТО одобрить приглашение Киева в военный блок по итогам встречи 3–4 декабря. Настал «самый подходящий» момент для приглашения, заявил Сибига.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее отмечал, что считает реальным приглашение Украины в НАТО при условии, что до завершения военного конфликта на неё не будет распространяться 5-я статья устава военного блока о коллективной обороне.

В ноябре Служба внешней разведки России сообщила, что страны НАТО обдумывают вариант заморозки конфликта на Украине и введения на её территорию оккупационных контингентов с последующим фактическим разделом государства на несколько зон.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.