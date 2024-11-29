Москва, 29 ноября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Страны НАТО всерьёз обдумывают вариант заморозки конфликта на Украине и введения на её территорию по сути дела оккупационных контингентов с последующим фактическим разделом государства на несколько зон. Об этом 29 ноября заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По данным СВР, всего на Украину планируется отправить 100 тыс. западных «миротворцев».

«По поступающей информации, немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели», — сказано в сообщении Службы.

Ответ на вопрос о том, устраивают ли Россию условия такого мира, в СВР назвали «очевидным».

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября будущий спецпредставитель США по украинскому конфликту Кит Келлог заявил о намерении продвигать «мир с позиции силы». По словам будущего спецпосланника, он считает честью быть назначенным избранным президентом США Дональдом Трампом на этот пост.

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Россия категорически отвергает замораживание украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москве необходимо установление твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также, уточнил глава государства, для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году.