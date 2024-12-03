Москва, 3 декабря, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Кремль дополнительно сообщит о дате прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Ранее он отмечал, что большая пресс-конференция и прямая линия находятся в процессе подготовки и пройдут в один из четвергов в декабре.

«Средства, по которым собираются вопросы граждан, очень многообразны. Обо всём сообщим», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября Песков сообщил, что большую пресс-конференцию Путина совместят с прямой линией. Глава государства будет отвечать на вопросы сограждан и журналистов во второй половине декабря.

Позднее пресс-секретарь главы государства проинформировал, что задать вопросы президенту в ходе прямой линии смогут в том числе иностранные журналисты. Россия продолжает взаимодействовать с иностранными СМИ, было бы глупо прекратить сотрудничать с теми, кто проявляет интерес к РФ, сказал Песков.

Предыдущую прямую линию и большую встречу с журналистами президент провёл 14 декабря 2023 года. Мероприятие продлилось 4 часа и 4 минуты. Путин ответил на 26 вопросов от жителей страны и на 33 вопроса журналистов. Обсуждались в том числе ситуация в зоне спецоперации, события в мире и состояние российской экономики.