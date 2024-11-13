Москва, 13 ноября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Декабрьская пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт в совмещённом с прямой линией формате. Об этом 13 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Провести её планируется во второй половине декабря.

«Состоится совмещенный формат — большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии. Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», — отметил представитель Кремля.

По его словам, глава государства даст подробные ответы на вопросы журналистов из СМИ различного уровня, которые будут присутствовать в зале. Дату мероприятия озвучат позже, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля пресс-секретарь российского лидера рассказал, что прямая линия президента с россиянами состоится ближе к Новому году и её совместят с большой пресс-конференцией Путина. Представитель Кремля уточнил, что она станет итоговым информационным мероприятием в формате, выбранном в 2023 году.

В середине декабря 2023 года Путин подвёл итоги года в формате прямой линии и большой итоговой пресс-конференции. Глава государства в течение четырёх часов отвечал на вопросы россиян и представителей различных СМИ, в том числе о ситуации в зоне СВО, возможности запрета абортов, мировой повестке, социальных проблемах и состоянии российской экономики.