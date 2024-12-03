Москва, 3 декабря, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Оскорбительные высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес России говорят о его заметной деградации. Такое мнение 3 декабря высказал депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности», ― отметил депутат в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий также добавил, что заявление Зеленского сделано не от большого ума, оно доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных рамок.

«Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», ― указал Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, прибывшим с визитом в Киев, Зеленского спросили о вариантах урегулирования кризиса и о том, на что, по его мнению, должна пойти Россия. Политик, чьи полномочия как президента Украины истекли ещё в мае, ответил: «Желательно на три буквы».

Комментируя грубость главы киевского режима, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский — это дешёвка, которая слишком дорого обошлась народу Украины. По словам дипломата, украинскому политику осталось только начать «испражняться в прямом эфире от безнадёги».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не слышал об оскорбительных заявлениях Зеленского. При этом представитель Кремля добавил, что у России есть конструктивная повестка относительно конфликта на Украине.