Москва, 2 декабря, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский — это дешёвка, которая слишком дорого обошлась народу Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя грубость Зеленского во время пресс-коференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

В ходе общения с прессой Зеленского спросили о вариантах урегулирования кризиса и о том, на что, по его мнению должна пойти Россия. политик, чьи полномочия как президента Украины истекли ещё в мае, ответил: «Желательно на три буквы».

«Видимо, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начаться испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. Дешёвка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого», — парировала Мария Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Захарова заявила, что Зеленского предали его западные хозяева после заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Украина должна решать территориальный вопрос самостоятельно.

2 декабря стало известно, что Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима. Визит канцлера в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года. Журнал Der Spiegel утверждает, что на встрече с украинским политиком Шольц, скорее всего, затронет тему возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России нет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве отслеживают новости на эту тему. Песков также отметил, что Берлин продолжает свою линию на безусловную поддержку киевского режима. Пресс-секретарь напомнил, что недавно состоялся первый за долгое время контакт президента РФ Владимира Путина с Шольцем.