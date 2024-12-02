Захарова назвала Зеленского «дешёвкой» в ответ на его слова о России
Захарова назвала Зеленского дешёвкой в ответ на его слова о России и трёх буквах
Москва, 2 декабря, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский — это дешёвка, которая слишком дорого обошлась народу Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя грубость Зеленского во время пресс-коференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В ходе общения с прессой Зеленского спросили о вариантах урегулирования кризиса и о том, на что, по его мнению должна пойти Россия. политик, чьи полномочия как президента Украины истекли ещё в мае, ответил: «Желательно на три буквы».
«Видимо, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начаться испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. Дешёвка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого», — парировала Мария Захарова.
Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Захарова заявила, что Зеленского предали его западные хозяева после заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Украина должна решать территориальный вопрос самостоятельно.
2 декабря стало известно, что Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима. Визит канцлера в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года. Журнал Der Spiegel утверждает, что на встрече с украинским политиком Шольц, скорее всего, затронет тему возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России нет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве отслеживают новости на эту тему. Песков также отметил, что Берлин продолжает свою линию на безусловную поддержку киевского режима. Пресс-секретарь напомнил, что недавно состоялся первый за долгое время контакт президента РФ Владимира Путина с Шольцем.