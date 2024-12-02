Москва, 2 декабря, 2024, 22:24 — ИА Регнум. У России конструктивная повестка относительно конфликта на Украине. Так Life.ru прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков очередное хамское заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.

Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Украинские журналисты на брифинге спросили Зеленского, на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта?

«Желательно на три буквы», — ответил он.

Песков на это отреагировал словами, что у России существует «более конструктивная повестка», а об оскорбительных заявлениях со стороны Зеленского он не слышал.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Захарова заявила, что Зеленского предали его западные хозяева после заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Украина должна решать территориальный вопрос самостоятельно.

2 декабря стало известно, что Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима. Визит канцлера в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года.

Визит канцлера Германии в Киев вызван желанием немца повысить свой рейтинг как «миротворца» и оценить готовность Зеленского к проведению мирных переговоров, заявил политолог-германист Тимофей Борисов.

2 декабря Дмитрий Песков заявил, что у России нет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве отслеживают новости на эту тему. Песков также отметил, что Берлин продолжает свою линию на безусловную поддержку киевского режима. Пресс-секретарь напомнил, что недавно состоялся первый за долгое время контакт президента РФ Владимира Путина с Шольцем.

Зеленский — это дешёвка, которая слишком дорого обошлась народу Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя грубость Зеленского во время пресс-конференции с Шольцем.