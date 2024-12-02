Песков деликатно ответил Зеленскому, пославшему Россию «на три буквы»
Песков сдержанно ответил Зеленскому, пославшему Россию «на три буквы»
Москва, 2 декабря, 2024, 22:24 — ИА Регнум. У России конструктивная повестка относительно конфликта на Украине. Так Life.ru прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков очередное хамское заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.
Украинские журналисты на брифинге спросили Зеленского, на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта?
«Желательно на три буквы», — ответил он.
Песков на это отреагировал словами, что у России существует «более конструктивная повестка», а об оскорбительных заявлениях со стороны Зеленского он не слышал.
Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Захарова заявила, что Зеленского предали его западные хозяева после заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Украина должна решать территориальный вопрос самостоятельно.
2 декабря стало известно, что Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима. Визит канцлера в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года.
Визит канцлера Германии в Киев вызван желанием немца повысить свой рейтинг как «миротворца» и оценить готовность Зеленского к проведению мирных переговоров, заявил политолог-германист Тимофей Борисов.
2 декабря Дмитрий Песков заявил, что у России нет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве отслеживают новости на эту тему. Песков также отметил, что Берлин продолжает свою линию на безусловную поддержку киевского режима. Пресс-секретарь напомнил, что недавно состоялся первый за долгое время контакт президента РФ Владимира Путина с Шольцем.
Зеленский — это дешёвка, которая слишком дорого обошлась народу Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя грубость Зеленского во время пресс-конференции с Шольцем.