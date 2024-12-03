Флорида, США, 3 декабря, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Канада могла бы войти в состав США в качестве нового штата в том случае, если руководству страны не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Об этом избранный американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Jim LoScalzo/Global Look Press

По информации канала, переговоры состоялись на минувшей неделе в резиденции Трампа в штате Флорида, Трамп и Трюдо общались больше трёх часов.

Трамп предупредил, что 20 января 2025 года, сразу после вступления в должность президента, введет ввозные пошлины в размере 25% на все канадские товары, если Оттава не решит проблему с притоком нелегальных мигрантов в США через канадскую границу. Кроме того, Канаде следует уменьшить торговый дефицит, который оценивается примерно в $100 млрд, добавил республиканец.

Трюдо в ответ на это заявил, что подобные меры грозят обрушить канадскую экономику, после чего Трамп отметил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США. На это замечание, говорится в материале, Трюдо отреагировал нервным смехом.

Один из участников встречи пошутил, что из Канады получился бы очень либеральный штат. Трамп добавил, что тогда страну стоило бы разделить на два штата, тяготеющих к либералам и консерваторам. Трюдо мог бы возглавить новый штат, указал он.