Вашингтон, 19 ноября, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Избранный 47-й президент США Дональд Трамп 18 ноября подтвердил, что его администрация готова использовать американскую армию и объявить чрезвычайное положение для массовой депортации нелегальных мигрантов.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Правда!!!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя пост активиста и политика Тома Фиттона о планах обновлённого Белого дома по депортации нелегалов.

Как сообщало ИА Регнум, военное руководство США размышляет над тем, как отреагировать на возможный приказ избранного президента Дональда Трампа о привлечении военных к высылке нелегальных мигрантов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

В октябре политик-республиканец предлагал задействовать армию на случай, если в день выборов возникнут беспорядки. По его словам, помимо внешних врагов у Соединённых Штатов есть враги внутренние, ещё более опасные, и сдерживать их сложнее.

Портал Axios ранее отмечал, что Трамп, придя к власти, захочет депортировать миллионы нелегалов силами правоохранителей всех уровней власти, а New York Times сообщала, что для мигрантов организуют специальные лагеря.

Ужесточение миграционной политики было одним из пунктов избирательной кампании Трампа. Он не раз упрекал администрацию действующего президента Джо Байдена за «чрезмерно мягкую» политику, превратившую США «в страну третьего мира». Трамп подчёркивал, что стране нужны более строгие миграционные меры и пересмотр программ.