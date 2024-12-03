Эр-Рияд, 3 декабря, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Бой-реванш между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится 22 февраля в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в социальной сети X.

Twitter.com/bivol_d Дмитрий Бивол

Параллельно с этим ответным поединком пройдут ещё шесть боёв других боксёров.

По заверению председателя, список боев 22 февраля является «одним из величайших» за всю историю.

Бой изначально был запланирован на 1 июня, но его пришлось перенести из-за травмы, которую получил Бетербиев.

Как сообщало ИА Регнум, бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола проходил на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде и стал для Бетербиева первым, не завершённым досрочно. Поединок с Биволом продлился 12 раундов. Судейским решением победу одержал Бетербиев, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе. Эта победа стала для 39-летнего боксёра 21-й в карьере.

33-летний Дмитрий Бивол намерен оспорить результаты боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Турки Аль эш‑Шейх, организовавший бой между Бетербиевым и Биволом, также не согласился с результатом поединка, назвав его несправедливым. Он считает, что победу заслужил Бивол. Саудовский промоутер добавил, что не знает, почему судьи вынесли такой вердикт, но пообещал сделать всё возможное, чтобы организовать реванш.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что поединок Бетербиева и Бивола продемонстрировал школу российского бокса — главного победителя этого боя.