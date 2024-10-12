Эр-Рияд, 13 октября, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Россиянин Артур Бетербиев вечером 12 октября выиграл титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. Он стал первым в истории РФ обладателем пояса суперчемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Tofight.ru Артур Бетербиев

Бой проходил на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде. По окончании боя судьи отдали победу 39-летнему Бетербиеву (114:114, 115:113, 116:112). До поединка обладатель шести поясов (WBA, WBC, WBO, IBF, IBO, The Ring) не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа, прошлые поединки он завершал досрочно.

Для Бивола проигрыш стал первым. На счету 33-летнего россиянина 23 победы, из них 13 нокаутом, и одно поражение.

Как сообщало ИА Регнум, бой Бетербиева и Бивола был запланирован на 1 июня, но его пришлось перенести из-за травмы, которую получил Артур.

Бетербиев 14 января нокаутировал британца Каллума Смита в бою за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO. В седьмом раунде россиянин два раза подряд отправил оппонента в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.