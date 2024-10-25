Москва, 25 октября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Российский боксёр Дмитрий Бивол намерен оспорить результаты боя против соотечественника Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Об этом 25 октября сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

Валерий Шарифулин/ТАСС Боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Он уточнил, что апелляцию уже подали.

«Подали апелляцию во все возможные инстанции», ― процитировал ТАСС представителя боксёра.

Как сообщало ИА Регнум, бой проходил на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде и стал для Бетербиева первым, не завершённым досрочно. Поединок с Биволом продлился 12 раундов. Судейским решением со счётом 114:114, 115:113, 116:112 победу одержал Бетербиев, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе. Эта победа стала для 39-летнего боксёра 21-й в карьере.

Российский нападающий футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба раскритиковал комментаторов Первого канала после поединка между боксёрами. Он назвал их комментарии безобразием, позором и беспределом. По мнению футболиста, победителем следовало объявить Бивола. Такого же мнения придерживается известный российский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю. Он также «присудил» победу Биволу.

Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш‑Шейх, организовавший бой между Бетербиевым и Биволом, также не согласился с результатом поединка, назвав его несправедливым. Он считает, что победу заслужил Бивол. Саудовский промоутер добавил, что не знает, почему судьи вынесли такой вердикт, но пообещал сделать всё возможное, чтобы организовать реванш.