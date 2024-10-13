Москва, 13 октября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира продемонстрировал школу российского бокса — главного победителя этого боя. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв.

Валерий Шарифулин/ТАСС Боксёры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (слева направо) во время боя за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе

Бетербиев и Бивол провели бой в ночь на 13 октября на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде. По итогам поединка судьи отдали победу 39-летнему Бетербиеву.

«И Артур, и Дмитрий показали великолепное мастерство, по-настоящему бойцовский характер. Продемонстрировали российскую школу бокса, которая является одной из лучших в мире», — сказал Кремлёв ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, до поединка Бетербиев, обладатель шести поясов (WBA, WBC, WBO, IBF, IBO, The Ring), не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа, прошлые поединки он завершал досрочно. Для Бивола проигрыш стал первым. На счету 33-летнего россиянина 23 победы, из них 13 нокаутом, и одно поражение.