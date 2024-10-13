Эр-Рияд, 13 октября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш‑Шейх, организовавший бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, не согласен с результатом поединка. Он считает, что победу заслужил Бивол.

Валерий Шарифулин/ТАСС Боксерский поединок Бивола и Бетербиева в Саудовской Аравии

«Думаю, это был один из лучших боёв за последние 20 лет. Но мне кажется, что результат несправедлив. Эти два бойца мне как братья, но я думаю, что Бивол выиграл на два раунда больше», ― привёл слова Аль аш-Шейха журналист Майкл Бенсон в социальной сети X.

Саудовский промоутер добавил, что не знает, почему судьи вынесли такой вердикт, но пообещал сделать всё возможное, чтобы организовать реванш.

Как сообщало ИА Регнум, бой проходил на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде и стал для Бетербиева первым, не завершённым досрочно. Поединок с Биволом продлился 12 раундов. Судейским решением со счётом 114:114, 115:113, 116:112 победу одержал Бетербиев, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

Эта победа стала для 39-летнего боксёра 21-й в карьере. Бетербиев ни разу не проигрывал. Он является обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring. Биволу теперь принадлежат 23 победы, в том числе 13 нокаутом, и одно — первое — поражение.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что поединок Бетербиева и Бивола продемонстрировал школу российского бокса — главного победителя этого боя.

Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба раскритиковал комментаторов Первого канала после поединка между боксёрами. Он назвал их комментарии безобразием, позором и беспределом. По мнению футболиста, победителем следовало объявить Бивола. Такого же мнения придерживается известный российский экс-боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю. Он также «присудил» победу Биволу.