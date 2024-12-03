Вашингтон, 3 декабря, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Действия избранного в ноябре президента США Дональда Трампа, направленные на то, чтобы заставить другие страны использовать финансовую систему, основанную на долларе США, могут вызвать нежелательные результаты. При этом доллар всё же останется доминирующей валютой, написал Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

ИА Регнум Трамп ликует

Мнения опрошенных специалистов разделились.

Скорее всего, в обозримом будущем доллар останется доминирующей валютой в мировой экономике, а идея создания единой валюты для развивающихся стран — лишь пустые разговоры, заявил эксперт в области валютной политики, ранее работавший в Министерстве финансов США Марк Собел.

Однако недавние действия Трампа, отметил эксперт, могут подорвать доверие к доллару и повысить вероятность заключения подобных соглашений, что заставит страны искать способы избежать использования американской валюты.

Россия заявила, что привлекательность доллара снижается, и его использование в качестве обязательного средства расчётов может усилить тенденцию отказа от него, что «не очень хорошо», прокомментировал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший сотрудник Казначейства США Брэд Сетсер. По его словам, это косвенно повышает статус страны, не представляющей угрозы, и свидетельствует об отсутствии доверия к доллару.

Трамп сотрясает финансовый рынок, нарушая график работы и сна инвесторов по всему миру, считает издание.

«Все, кто за пределами США использует доллар для транзакций, будут воспринимать это как ярмо, которое на них накладывают», — утверждает валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн.

По её заключению, тем сильнее это будет восприниматься как давление, если США будут проводить эгоистичную политику и в других областях.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Трамп пригрозил ввести торговые пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, если это объединение создаст свою валюту или откажется от доллара. Как пояснил политик, странам БРИКС придётся распрощаться с идеей продаж «замечательной американской экономике», поскольку любая страна, попытавшаяся заменить доллар для международной торговли, «распрощается с Америкой».

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил 25 ноября, что Москва и Тегеран исключили доллар из взаиморасчётов и заместили его национальными валютами.

В сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что партнёры заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.