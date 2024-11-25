Тегеран, 25 ноября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Россия и Иран окончательно ушли от использования доллара при осуществлении взаиморасчётов и заместили его национальными валютами. Об этом 25 ноября сообщил глава Центрального банка исламской республики Мохаммад Реза Фарзин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы заключили с Россией валютное соглашение и полностью исключили доллар. Теперь торгуем только рублями и риалами», — указал Фарзин во время выступления на 11-й ежегодной конференции по современному банкингу и платежным системам.

По словам чиновника, финансовые регуляторы России и Ирана достигли договорённости в отношении валютного курса, который будет применяться при выполнении внешнеторговых операций.

Как передавало ИА Регнум, ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что РФ будет выгоден полный отказ от американской валюты в международных расчётах в пользу национальных валют в расчётах с дружественными странами.

26 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что партнёры заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.

24 октября российский лидер на саммите БРИКС объявил, что страны объединения будут создавать условия для увеличения расчётов в национальных валютах. Они будут развивать связи между банками и укреплять партнёрство в финансовой сфере.