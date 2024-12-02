Протесты в Грузии проходят по сценарию Майдана на Украине — Мирошник
Мирошник: протесты в Грузии проходят по западному сценарию Майдана на Украине
Москва, 3 декабря, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Акции протеста в Грузии напоминают Майдан в Киеве и проходят по сценарию, который Запад разработал для Украины. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что власти Грузии, знающие об опыте украинского Майдана по методичкам западных стран и понимающие, что последует далее, стали неприятным оппонентом для США, в отличие от Виктора Януковича, который был президентом Украины в 2010–2014 годах.
Как сообщало ИА Регнум, с конца ноября в Тбилиси активизировались протесты после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Кроме того, власти отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Евросоюзом.
Утром 2 декабря силы специального назначения МВД Грузии приступили к зачистке площади перед зданием парламента в Тбилиси. Грузинское правительство также официально проинформировало, что зачинщики беспорядков уже установлены.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с украинским Майданом. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля также добавил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.