Москва, 3 декабря, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Акции протеста в Грузии напоминают Майдан в Киеве и проходят по сценарию, который Запад разработал для Украины. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Он подчеркнул, что власти Грузии, знающие об опыте украинского Майдана по методичкам западных стран и понимающие, что последует далее, стали неприятным оппонентом для США, в отличие от Виктора Януковича, который был президентом Украины в 2010–2014 годах.

Как сообщало ИА Регнум, с конца ноября в Тбилиси активизировались протесты после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Кроме того, власти отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Евросоюзом.

Утром 2 декабря силы специального назначения МВД Грузии приступили к зачистке площади перед зданием парламента в Тбилиси. Грузинское правительство также официально проинформировало, что зачинщики беспорядков уже установлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с украинским Майданом. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля также добавил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.