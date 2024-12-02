Москва, 2 декабря, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Многие государства Африки и Латинской Америки полагают, что западные страны продвигают идею климатического колониализма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

РИА Новости / POOL

Он пояснил, что эти страны отмечают, что Запад навязывает им дорогостоящие технологии, которые оказываются бесполезными.

«Многие из них, из этих стран, говорят о том, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывает этим странам такие технологии дорогие, которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать. В том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения», — сказал российский лидер.

Так он прокомментировал слова одного из участников встречи, который рассказал, что недавно посещал мероприятие по климату, где эксперты сопоставили величину затрат на меры по охране окружающей среды и их эффективность.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, Запад категорически отказывался действовать в рамках уважения к суверенитету и равенству всех стран, в чем и таятся причины проблем человечества. Глава МИД подчеркивал, что западные страны продолжают мыслить и осуществлять шаги, используя колониальные методы.

В ноябре 2023 года Владимир Путин отметил, что Запад корыстно использует свои «правила», чтобы проводить политику «колониализма в новой упаковке». Он также выразил уверенность, что будущий многополярный мир будет полной противоположностью и будет справедливым.

В феврале 2024 года президент России заяви, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, однако Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам. Путин добавил, что такая политика западных стран стала одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях, барьером на пути развития всего человечества.