Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путинзаявил, что Запад разбогател на рабстве, несправедливости и наследии колониализма. Об этом он заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур 17 ноября.

«Богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и США, в значительной степени основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве», — подчеркнул российский лидер.

Говоря об этом, Путин также выразил уверенность, что будущий многополярный мир будет полной противоположностью и будет справедливым.

«Вы же сказали, что всё идет к тому, чтобы повысить уровень справедливости», — ответил глава государства на соответствующий вопрос министра спорта ЮАР Зизи Кодвы.

Ранее на том же мероприятии Путин заявил о готовности страны к работе с теми, кто разделяет её ценности и готов формировать многополярный мир. По его словам, Россия настроена на самое тесное совместное взаимодействие со всеми, кто разделает ценности мира, дружбы и взаимоуважения и кто готов участвовать в создании современного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия. Путин назвал сбережение народной самобытности залогом успешного развития человечества.

Как Путин заявлял 30 октября, Россия ведёт борьбу за будущее и принципы справедливого мироустройства. Страна, по его словам, является одним из лидеров, формирующих новый мир с равными возможностями.