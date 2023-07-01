Лиссабон, 1 июля, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Запад категорически отказывался действовать в рамках уважения к суверенитету и равенству всех стран, в чем и таятся причины проблем человечества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Все корни проблем человечества после создания ООН заключаются в том, что Запад категорически отказывался действовать, уважая суверенное равенство всех остальных», — сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что западные страны продолжают мыслить и осуществлять шаги, используя колониальные методы. Лавров напомнил, что несколько лет назад на саммите «Большой двадцатки» (G20) приняли декларацию о зеленом переходе и изменении климата, которая вызвала вопросы у развивающиеся страны.

По словам министра, недовольные этим документом государева справедливо указали на то, что они еще не достигли постиндустриальной стадии развития и не могут отказаться от индустриализации. При этом развивающиеся страны заявили о готовности использовать технологии, не наносящие ущерб природе.

В свою очередь Запад. как добавил глава МИД, пообещал выделить на эти нужды $100 млрд, но так ни чего и не предпринял в указанном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре президент России поручил Минобрнауки изучить историю зарождения, развития и последствий колониальной политики европейских государств в Африке и на других континентах. 2 февраля Сергей Лавров заявил, что идеология «исключительности» США основывается на колониальных традициях, заключающихся в идее подчинить всех и жить за счет других. Он отметил, что Вашингтон не отказался от такой позиции.

В конце марта Россия обнародовала свою новую Концепцию внешней политики. В документе говорится, что неравновесная модель развития в мире столетиями обеспечивала странам-колонизаторам опережающий рост. Вместе с тем подчеркивается, что эта эпоха заканчивается.