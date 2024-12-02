Москва, 2 декабря, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Список из 630 военнопленных, которых киевский режим не хочет возвращать на Украину, опубликовала 2 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Указанный перечень она разместила в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru

Москалькова уточнила, что эти пленные находятся на территории РФ уже больше года. Она надеется, что всех тех, кто оказался в списке, Киев всё же запросит в рамках ближайшего обмена.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября Татьяна Москалькова проинформировала, что посетила более 2 тыс. украинских военнопленных, которые находятся в российских учреждениях. Она отметила, что взаимодействует с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом. Москалькова добавила, что пленные передают через омбудсменов письма, адресованные их родственникам.

2 ноября Татьяна Москалькова призвала власти Украины вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены военнопленными. Она подчеркнула, что процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно ввиду политизации вопроса киевским режимом. Тогда она уточняла, что Киев согласился забрать только 279 человек из предложенных к обмену 935 военнослужащих.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. Она отметила, что киевский режим сосредоточился исключительно на обмене военнослужащих тех подразделений, которые в России характеризуются как экстремистские, террористические и националистические.